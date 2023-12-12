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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

65 متدربا من المؤسسات الصناعية يشاركون في برنامج تدريبي ينظمه معهد التخطيط

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

نظم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفا حول "إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية"، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة اليابانية AOTS، واتحاد الصناعات المصرية، لعدد 65 متدرباً من المؤسسات الصناعية، وذلك على مدار يومي 6 و7 ديسمبر 2023.

 ويشارك في البرنامج التدريبي نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وميتسوهيد شيراكي، ممثل مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة أستاذ فخري بجامعة واسيدا، ود. كورياما أكيرا المدير التنفيذي للمؤسسة، ومايدا يوكو مديرة إدارة الشراكات الاقتصادية بالمؤسسة.  


وأوضحت نجلاء حرب أن انعقاد البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تفعيل الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى بحصة لا تقل عن 17%، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية.

كما أشارت إلى أن المعهد قام مؤخراً بإصدار " تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين  بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة.

وأضافت حرب أن البرنامج التدريبي يستهدف تغطية محاور متعددة في إدارة الموارد البشرية تشمل الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية (IR) وأنظمة تقييم الأجور والأداء وفقا للتجارب العالمية والممارسات اليابانية، وكذلك التوجهات المحلية في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية، فضلا عن اتصالات العمل والإدارة، والذكاء العاطفي في الموارد البشرية، وتنمية الموارد البشرية وكذلك دراسة حالة للشركات اليابانية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.  

من جانبه أعرب خالد عبد العظيم عن تقديره العميق للتعاون مع المعهد باعتباره مركز فكر ساهم في صياغة السياسات ووضع الحلول لصانعي القرار في شتى المجلات، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها احد المقومات الرئيسية للاقتصاد، وتكاتف الجهود لدعمها بشكل كامل من خلال تعزيز المعرفة وبناء المهارات، وتغيير الاتجاهات والقيم التعليمية، عبر برامج تعليمية وتدريبية تسهم في تحسين الأداء خاصة في بيئة عمل متغيرة. 

في سياق متصل أشار ميتسوهيد شيراكي إلى أن اليابان تعتبر مصر شريكًا استراتيجياً لا غنى عنه، معرباً عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المصرية لرفع كفاءة الكوادر البشرية في بيئة العمل الصناعية من خلال ثقل مهاراتهم المعرفية اللازمة لأداء وظائفهم بفاعلية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يعد تتويجاً للعمل المشترك بين الجهات الثلاثة نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في مزيد من التنمية المتبادلة لتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.

معهد التخطيط القومي الموارد البشرية العلاقات الصناعية اتحاد الصناعات واسيدا

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