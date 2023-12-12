مشهد انتخابي مفرح.. أحمد السمان: نحن أمام مناخ سياسي مختلف

قال أحمد السمان، أستاذ الإعلام بجامعة بدر، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إنه لم يتوقع حجم الإقبال على الانتخابات الرئاسية، متابعا: “ما حدث فاق التوقعات، ويعطي رسالة أمل على وعي الشعب”.

وأضاف أحمد السمان، خلال حواره على قناة “صدى البلد”، أن المشهد أمام اللجان مفرح، وهناك تواجد لجميع فئات الشعب، ولذلك نحن أمام مناخ سياسي مختلف.

وتابع: “برامج المرشحين شملت العديد من المحاور، أبرزها التغيير، وإعادة بناء المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له”.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.