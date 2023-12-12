مسيرات حاشدة بالمدرسة اليابانية في زايد تحفيزا على المشاركة بالانتخابات.. فيديو

شهدت المدرسة اليابانية دائرة قسم تاني زايد، صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة لحث الناخبين على المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية بختام أيام الماراثون الانتخابي.

ورفع الناخبون أعلام مصر، مرددين هتافات لحث المواطنين على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الشيخ زايد، إقبال كثيف من الناخبين في طوابير ممتدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثا، ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساء مع بدء عملية الفرز عقب انتهاء عملية التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.