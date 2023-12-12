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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده غدا الأربعاء، خاصة مع انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة واتجاه الفيدرالي الأمريكي لتهدئة سياسته التشددية والاستمرار في الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة دون الرفع .

أوضح غراب، أن جميع المؤشرات تتجه نحو استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة مؤقتا والاستقرار على تثبيتها دون الرفع، موضحا أنه مع استمرار تراجع معدل التضخم الأمريكي سيتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة والمتوقع أن يكون في مايو العام القادم 2024 أو خلال النصف الثاني من العام المقبل على أقصى التقدير، موضحا أنه من انخفاض معدل التضخم إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينظر إلى التضخم الأمريكي أنه لازال أعلى بكثير من النسبة المستهدفة عند 2% ولذلك لن يقرر خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي لكن سيتجه إلى التثبيت .

وأضاف غراب، أن التضخم الأمريكي في التوقيت الحالي يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو الانخفاض التدريجي حيث بلغ في سبتمبر الماضي 3.4% بعد أن بلغ ذروته 7.1% الصيف الماضي، ولذا ستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي بحذر خلال الفترة القادمة، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة خلال العام القادم عدد من المرات في كل مرة بنسبة 25 نقطة أساس ليصل التخفيض الكلي ما بين 1.5% إلى 2.5% أو تزيد خلال عام 2024، وذلك بالتزامن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مؤشرات واضحة على التباطؤ .

وأشار غراب، إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والحرب على غزة من العوامل التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتحرك بحذر في قرارات سعر الفائدة، موضحا أنه على الأرجح سيتجه لتثبيت سعر الفائدة حتى يحصل على وقت كاف لتقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 حتى بلغت أكثر من 5% في يوليو 2023.

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