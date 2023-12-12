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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران: كل التحية للإعلام بسبب دوره الحيادي

مدير الحملة الانتخابية
مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران

قال مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، إنه مع بداية الانتخابات بالخارج، زرنا  غرفة عمليات، وتم رصد إجراءات التصويت بالخارج، إلى جانب تقرير بنهاية كل يوم، وتقرير ختامي.

وأضاف مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية على قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامي مصطفي بكري، أنه تم عمل نفس الشيء فى التصويت بالداخل، وكل يوم يتم إخراج تقرير بنهاية اليوم، موضحا أنه فى التقريرين الذين صدروا أمس وأول أمس، تم توجيه التحية للإعلام على التغطية التي يوجد بها درجة كبيرة جدا من الحياد، وجهاز الشرطة على حياديتهم الإيجابية على مراكز الإقتراع.

وتابع مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران: “وجهنا الشكر إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات، لأننا حملتنا فقط قامت أكثر من 6 ألاف توكيل، وكان هذا مجهود كبير عليهم".

الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران فريد زهران الانتخابات غرفة عمليات صدى البلد

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