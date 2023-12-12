حاملين الأعلام.. مسيرة من العاملين بالتأمين الصحي في دمياط دعما للانتخابات الرئاسية

نظم العاملين بهيئة التأمين الصحى بدمياط، ممسيرة حاشدة بمنطقة كورنيش النيل وصولا لعدد من اللجان الانتخابية بدمياط للإدلاء بأصواتهم.

وردد الناخبين من العاملين بالتأمين الصحى بدمياط الأغانى الوطنية والهتافات التى تحث على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.

من جانبها ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية فى تمام التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ، مؤكدة أيضًا انتظام عملية التصويت منذ الدقائق الأولى من فتح ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وأشارت " محافظ دمياط "، إلى أن المشهد الانتخابى عكس وعى المواطن المصرى بأهمية المشاركة بهذا الاستحقاق الوطنى الهام من خلال ممارسة حقه الدستورى بالأدلاء برأيه باختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المرأة حققت مشاركات واسعة بالانتخابات .