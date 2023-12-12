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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 عاما على رحيل شهيد الصحافة.. ذكرى استشهاد الحسيني أبو ضيف

صدى البلد

تمر اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الشهيد البطل الحسينى أبو ضيف، الذى اغتيل فى أحداث الاتحادية فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، فى أثناء تصويره الأحداث، والاشتباكات التى اندلعت فى محيط قصر الاتحادية بكاميرته الخاصة قبل استشهاده بنحو خمسة أشهر.


أرقام فى حياة الشهيد:
-ولد الحسينى أبو ضيف فى 16 أبريل 1980م، بمركز طما فى محافظة سوهاج بصعيد مصر.
التحق بكلية التربية عام 1997م، وتخرج عام 2001م، والتحق بعد ذلك بكلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2004م، وتخرج فيها عام 2008م، وأقام دعوى قضائية خلال دراسته الجامعية أمام مجلس الدولة؛ مطالبًا عبرها بمجانية الرسوم الجامعية بعدما اكتشف ارتفاعها على نحو يصعب معظم الطلاب تسديدها، وهى القضية التى استفاد بحكمها طلاب الجامعة عقب استشهاده.
-أصيب الشهيد الحسينى - رحمه الله - بطلقة فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، ونقل لمستشفى الزهراء التخصصى قبل نقله لمستشفى القصر العينى، وأعلن استشهاده بعد وضعه ستة أيام كاملة على أجهزة التنفس الصناعى، وبالأحرى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 12-12-2012م.
-عمل الشهيد الحسينى لنحو أربع سنوات فى جريدة "الفجر" تخصص خلالها فى كشف قضايا الفساد عبر صفحات الجريدة، وكان صحفيًا استقصائيًا بامتياز.
 

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