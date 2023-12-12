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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأسترالي الجهود المصرية لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية يستقبل مساعد وزيرة خارجية استراليا

استقبل اليوم السفير  حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، تيم واتس ، مساعد وزيرة خارجية استراليا، والوفد المرافق له.

استعرض نائب الوزير مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، والجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للمدنيين من أبناء القطاع.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك مع كافة أطراف المجتمع الدولى لإحياء مسار التسوية السلمية لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب احترام مقررات الشرعية الدولية، والالتزام بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية.

إدخال المساعدات الإنسانية الأوضاع الأمنية الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا المساعدات الانسانية تحقيق السلام دولة فلسطينية مستقلة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وزيرة خارجية أستراليا

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