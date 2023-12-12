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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي عروس الدلتا يلبون نداء الوطن بمشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وسط أجواء كرنفالية بالشوارع والميادين شهدت لجان مراكز ومدن محافظة الغربية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 توافدا كبيرا للناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء وطنية مميزة، وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة طنطا لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث على التوالي، للتأكد من توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري الرئاسي.

 

المرشح الرئاسي حازم عمر يحث الناخبين علي المشاركة أثناء جولته بلجان طنطا

حيث تفقد المحافظ لجان (مدرسة العنانية الإعدادية بنات، مدرسة سيد يوسف الإعدادية، لجنة محطة السكة الحديد للمغتربين، مدرسة محمد الخولي الابتدائية، مدرسة الإمام الشافعي، مدرسة خالد ابن الوليد، مدرسة أحمد منير عطية، معهد توكل، مدرسة الشهيد محمد عبد الرحيم، مدرسة العجيزي الابتدائية، لجنة المغتربين بسبرباي ).


وحرص محافظ الغربية خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية. والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

 

كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدما لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطنين بالغربية بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم، مشيدا بالوعي الكبير الذي لمسه من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية.

 

ومن جانبهم حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الغربية في هذه الأجواء الوطنية المميزة، وأشار المحافظ إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف المحافظ أن اللجان في كافة مراكز ومدن المحافظة تشهد اصطفافا كبيرا للناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، منوها بأنه تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.
الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

 

وأشار المحافظ الدكتور طارق رحمي، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.
يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

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