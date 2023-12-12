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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري: العديد من المظاهر الحضارية بدت واضحة خلال عمليات التصويت في الانتخابات

الدكتور سمير صبري,
الدكتور سمير صبري, مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري, مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن نزول الشعب المصرى بكثافة على مدار الأيام الماضية يدل على وعيهم.

 

وأضاف سمير صبرى، خلال حواره على قناة "النهار"، أن الشعب المصري وجه رسالة قوية لكل دول العالم، معقبا:" الشعب أصيل أما بيشعر أن دولته فى حاجه ليه لا يتأخر".

 

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن العديد من المظاهر الحضارية بدت واضحة خلال عمليات التصويت فى الانتخابات، منها اصطحاب النشأ الجديد. 

الوطنية للانتخابات

وكان أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وهي عرس ديموقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن، والإقبال في اليوم الثالث بكثافة عالية غير متوقعة.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت،"نتوقع نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر، وهذا ما يتضح من كل المداخلات في المؤتمر الصحفي، ونشكر الجميع، مستمرون في العمل بكل اللجان الفرعية حتى نهاية ميعاد الاقتراع في التاسعة مساءً، ونهاية تمكين الناس من الإدلاء بأصواتهم". 
 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الشعب المصري المستشار أحمد بنداري

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