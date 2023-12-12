المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الطبيعي والتأهيل "تحدي الإعاقة" يختتم فعالياته |صور

اختتمت فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة في نسخته الخامسة، والذي عقد تحت رعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمصر، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، ويهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوي الإعاقة.

وبدوره قال النقيب العام الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال المؤتمر، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة، لذا دارت المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر حول تحدي الإعاقة في عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركي العضلي العظمي، فضلا عن الجهاز العصبي العضلي، واصابات الملاعب وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلا عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسه خاصة في العلاج الكلي والذي يشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثي، حيث تحتوي هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التي ناقشها المؤتمر.

وعقد المؤتمر بحضور أكثر من 2000 مشترك من مختلف الجامعات والنقابات الفرعية والمحافظات بمصر وأكثر من 25 شركة عارضة وأكثر من 70 محاضرا على مدار يومي انعقاد المؤتمر.

وخرج المؤتمر الخامس لتحدي الإعاقة في الجلسة الختامية بعدة توصيات، والتي جاءت النحو التالي: -

تقوم نقابة العلاج الطبيعي بدعم كافة الكليات لعمل دبلومة مهنية في EMG

الاهتمام وتوجيه الاخصائيين للعمل بالعناية المركزة وذلك لأهمية دور العلاج الطبيعي بها، حيث تقوم النقابة مع وزارة الصحة بزيادة التكليف في هذا التخصص.

الاهتمام وعمل ورش عمل ونافذة جديده للعلاج الطبيعي للعمل في مجال vestibular rehabilitation.

توجيه الاهتمام بدور العلاج الطبيعي في hemodialysis.

عمل بروتوكولات تعاون مع كافة الجمعيات الطبية المصرية في جميع التخصصات.

المؤتمرات القادمة للنقابة ستكون بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

تفعيل ورش العمل المتخصصة في العلاج الطبيعي للتعليم المستمر.

تشجيع الطلاب والطالبات على البحث العلمي، حيث كان هناك 5 أبحاث ترقي للنشر الدولي.

الاستفادة من restricted blood flow في العلاج الحركي.

عدم اعتماد أي دورات أو مؤتمرات أو ورش عمل إلا من خلال النقابة أو الجامعات طبقا لتوصيات المجلس الصحي المصري.

وقال الدكتور محمد نصر منظم المؤتمر والمدير التنفيذي، إن المؤتمر يعد الأكبر في تاريخ العلاج الطبيعي وفي سلسة مؤتمرات تحدي الإعاقة مع العلاج الطبيعي والتأهيل، وأن النسخة السادسة منه ستكون الأكبر وأكثر تطورا، فيما يرأس المؤتمر الدكتور سامي عبدالصمد عضو النقابة العامة ورئيس اللجنة العلمية بالنقابة.