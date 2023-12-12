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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: الإعلام الدولي والعالمي تابع الانتخابات الرئاسية على نحو دقيق

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأسبوع الجاري كان ثريا بما قام به الشعب المصري، فكان أسبوع انتخابياً وتقرير المصير، وتابعها على نحو دقيق ليس فقط من الإعلام المصري ولكن الدولي والعالمي أيضا.

وأضافت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن أعمال التصويت انتهت حاليا لكن الهيئة الوطنية للانتخابات صرحت بأن الباب يفتح آخر ناخب أمام أي لجنة.

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن الشعب المصري لم يألو جهدا في التحرك للجان الانتخابية، ونسبة التصويت اقتربت أمس من 45% بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للانتخابات صرحت بأن هناك كثافات في الانتخابات الرئاسية لم تكن متوقعة، لافتة إلى أن المشاركة في الانتخابات كانت من الجميع، حيث عملت الأحزاب السياسية والجامعات على التوعية الانتخابية وأهمية المشاركة فكانت النتيجة التي رأيناها في أيام الانتخابات الثلاثة.

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