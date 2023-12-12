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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسيرات في جامعة القاهرة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

انطلقت مسيرات أخرى حاشدة من داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة ومستشفياتها لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية واختيار مرشحهم بكل حرية لمنصب رئيس الجمهورية القادم، كل في لجنته، ولليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار حرص المجتمع الجامعي على ممارسة جميع منسوبيها للحق الدستوري والاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

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جامعة القاهرة: عشرات الآلاف من الطلاب وهيئة التدريس أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

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احتفال السيدات الناخبات أمام لجنة أنصاف سري بالزيتون

وسار منسوبو جامعة القاهرة في مسيرات حاشدة مرددين الهتافات والشعارات الوطنية حتى الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر ورافعين شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم"، كما حرصت أعداد كبيرة منهم على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية، والتقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة الوطنية الهامة والتي تُمثل خطوة هامة ورئيسية في مسار الدولة المصرية

وأظهرت المسيرة وعي منتسبي جامعة القاهرة بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، وأظهرت إجماعهم حول تحديد مستقبل وطنهم، وأكدت الصورة الحضارية للعملية الانتخابية،   كما عبرت هذه المسيرات عن فرحتهم بالمشهد الانتخابي واستكمال الاستحقاقات الدستورية

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا وازدحاما من منتسبي جامعة القاهرة الذين توافدوا على اللجان منذ وقت مبكر من صباح اليوم ليدلوا، بأصواتهم ويشاركوا بكلمتهم في صناعة مستقبل وطنهم واستكمال مسيرته الديموقراطية، وذلك إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري ووعيهم الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مستقبل مصر.

اليوم الثالث للانتخابات جامعة القاهرة العملية الانتخابية مسيرات حاشدة اللجان الانتخابية Jobs Education

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