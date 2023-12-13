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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو برلمان البحر المتوسط: كم السيدات المشاركة في الانتخابات كانت مفاجأة

عضو برمان البحر الأبيض
عضو برمان البحر الأبيض المتوسط

قالت جوانا ليما، عضو بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنها سعيدة بالتواجد في البرنامج، وتتشرف بالدعوة للتواجد في أحد البرامج التلفزيونية المصرية، لافتة إلى أن وجودها في مصر يسعدها كثيرا في الوقت الحالي، وترى أن الأمر يهمها بشكل كبير. 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "ليما"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "بما أني عضو في برلمان البحر المتوسط، فبالتالي وجودي هنا لمراقبة الانتخابات، ولكن باعتبارها رئيسة برلمان للمرأة، كان مهم أن ترى الأشخاص ولكن بالأخص النساء المشاركات في العملية الانتخابية والتنظيم". 

وتابعت أنها تفاجأت بشكل كبير من كم السيدات والإناث المشاركات في الانتخابات الرئاسية، معربة عن سعادتها بالتواجد في مصر للمرة الأولى لها. 

الانتخابات الرئاسية متابعة الانتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد الانتخابات

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