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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا جنون.. زيلينسكي يرفض اقتراح التنازل عن أراضي أوكرانيا لـ روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

سلط الرئيس الأوكراني فولوديميز زيلينسكي الضوء على كفاح بلاده من أجل الحرية، قائلًا إن حرية دولة ما تؤثر على الآخرين.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن "نحن نقف بثبات بغض النظر عما يحاوله بوتين. فهو لم يحقق أي انتصارات".

ووجه الشكر لنظيره بايدن مرارًا وتكرارًا، قائلًا إن القيادة الأمريكية "حاسمة" في الحفاظ على الوحدة بين زعماء العالم الآخرين.

ورفض زيلينسكي أي اقتراح بالتنازل عن بعض أراضيها لروسيا، واصفًا إياه بـ"الجنون".

وقال: "بصراحة، هذا جنون، لدينا شعبنا هناك. لدينا عائلاتنا هناك. لدينا أطفالنا هناك. هذا جزء من المجتمع الأوكراني ونحن نتحدث عن أناس."

وتابع زيلينسكي أن الأوكرانيين يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والقتل، موضحًا أن التخلي عن الأراضي يعادل "التخلي عن الشعب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنها ليست مسألة أرض، إنها مسألة حياة، وعائلات، وأطفال، وتاريخهم".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي بايدن إن بي سي القيادة الأمريكية بوتين

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