حتسببلك إدمان.. أدوية توقف عن تناولها فورا

تشير العديد من الإحصائيات إلى ازدياد مبيعات الكثير من أنواع الأدوية في السنوات الأخيرة التي تؤدي إلى زيادة الإدمان على القيام بتناولها .



ووفقا لموقع فيستي رو يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن خمسة أنواع من الأدوية المنتشرة على نطاق واسع، قد تسبب الإدمان. وهذه الأدوية هي:



1 - الملينات: الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والعديد من المشكلات الصحية الآخرى في المقابل لابد من الإكثار من التحرك واتباع نظام غذائي صحيح.

2 - المسكنات: تناول 15 حبة مسكنة في الشهر قد يتسبب الإدمان.

3 - المضادات الحيوية : بعض أنواع البكتيريا بعد مواجهتها بشكل متكرر للمضادات الحيوية، تبدأ في استخدامها في بناء جدارها البكتيري.

4 - المنومات: يجب عدم البدأ بعلاج الأرق بالحبوب المنومة لأنه مع الوقت سوف يتم زيادة الجرعة لمكافحة الأرق. والأفضل الذهاب للنوم في نفس الوقت والاستيقاظ في نفس الوقت أيضا.

5 - قطرات الأنف : استخدام قطرات الأنف يتسبب في تضييق الأوعية الدموية لمدة 3-5 أيام إلى أنه يصبح من الصعب "التخلص منها".