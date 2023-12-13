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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حتسببلك إدمان.. أدوية توقف عن تناولها فورا

صدى البلد

تشير العديد من الإحصائيات إلى ازدياد مبيعات الكثير من أنواع الأدوية في السنوات الأخيرة التي تؤدي إلى زيادة الإدمان على القيام بتناولها .


ووفقا لموقع فيستي رو يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن خمسة أنواع من الأدوية المنتشرة على نطاق واسع، قد تسبب الإدمان. وهذه الأدوية هي:


1 - الملينات:  الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والعديد من المشكلات الصحية الآخرى في المقابل لابد من الإكثار من التحرك واتباع نظام غذائي صحيح.

2 - المسكنات: تناول 15 حبة مسكنة في الشهر قد يتسبب الإدمان. 

3 - المضادات الحيوية :  بعض أنواع البكتيريا بعد مواجهتها بشكل متكرر للمضادات الحيوية، تبدأ في استخدامها في بناء جدارها البكتيري.

4 - المنومات: يجب عدم البدأ بعلاج الأرق بالحبوب المنومة  لأنه مع الوقت سوف يتم زيادة الجرعة لمكافحة الأرق. والأفضل الذهاب للنوم في نفس الوقت  والاستيقاظ في نفس الوقت أيضا.

5 - قطرات الأنف : استخدام قطرات الأنف يتسبب في تضييق الأوعية الدموية لمدة 3-5 أيام إلى أنه يصبح من الصعب "التخلص منها". 

 

ضربات القلب المضادات الحيوية قطرات الأنف

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