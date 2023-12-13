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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات حقوقية لبريطانيا: توقفوا فورا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.

وقالت المنظمات أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في جرائم خطيرة وأن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات التي يمكن اعتبارها جرائم حرب.

وتشير بي بي سي إلى أنه وفقا للتقديرات، منذ عام 2015، نقلت بريطانيا أسلحة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 472 مليون جنيه إسترليني.

منظمات حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شحنات الأسلحة بريطانيا إسرائيل جرائم حرب

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