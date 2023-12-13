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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرها يقفز 3%.. البورصة تربح 58 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات محققة أرباحا قياسية حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 58 مليار جنيه ليستقر عند مستوى 1.668 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة.

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