قطر تدين استيلاء إسرائيل على أراض في القدس لبناء قطار هوائي

أدانت دولة قطر، اليوم الأربعاء، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة اليونسكو ذات الصلة.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في في بيان لها، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

كما حذرت وزارة الخارجية القطرية من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الوزارة ، على أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وجددت الخارجية القطرية ، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية .

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن بناء القطار الهوائي "يشوه الهوية الثقافية والحضارية بالبلدة القديمة في القدس، ويغير معالمها بما يخدم اطماع الاحتلال في تهويدها وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي والثقافي."