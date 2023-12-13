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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وبريطانيا تعاقبان عددا من قيادات حماس والجهاد.. تفاصيل

بريطانيا وأمريكا
بريطانيا وأمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على عدد من القيادات بحركتي حماس والجهاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرضتا اليوم، الأربعاء، جولة رابعة من العقوبات على أفراد مرتبطين بحركة حماس الفلسطينية وحركة الجهاد.

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت 8 أفراد تابعين لحماس من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شئونها المالية.

وكانت إيطاليا وفرنسا وألمانيا دعت في وقت سابق، لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حماس وداعميها.

الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا الخزانة الأمريكية عقوبات حماس

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