العرابي: خسائر الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة أصبحت ملحوظة.. فيديو

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.



وأضاف العرابي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": الأحداث في غزة تعد أكبر دليل على الدعم الأمريكي لإسرائيل خاصة بعد 7 أكتوبر"، لافتا: أمريكا ستقف مع إسرائيل إلى النهاية".

وأشار: "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ليس جديدا وليس وليد الأزمة الحالية، فقد حدث ذلك أيضا في حرب أكتوبر 1973، عندما قامت الولايات المتحدة بعمل جسر جوي كامل لكي يمد إسرائيل بالأسلحة.

واسترسل: "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لن تكون ملزمة، ولكن قيمة القرارات تكون في إظهار دعم الدول الأوروبية لغزة، وضد ما تفعله إسرائيل، وهذا يعطي إشارة لاقتراب وقف إطلاق النار لبعد إنساني.

وأوضح العرابي: هناك زيادة في خسائر إسرائيل والتي أصبحت ملحوظة، فضلا عن التكتيك الذي تتبعه الفصائل الفلسطينية فهو تكتيك فريد من نوعه"، مشيرا إلى أن إسرائيل اكتشفت أنها أمام فصائل قوية وشرسة.