محمد العرابى: مصر وضعت 6 نقاط تتحرك من خلالها تجاه القضية الفلسطينية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية تتحرك تجاه الأزمة فى قطاع غزة بشكل منضبط تماما.

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة" المذاع عبر قناة “المحور” ،أن مجلس الأمن القومى المصرى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع 6 نقاط تنتهجها القيادة تجاه القضية الفلسطينية.

إيران وتركيا

وأوضح محمد العرابى، ان لقاء الرئيس السيسى مع رئيسى إيران وتركيا، ذلك لأن الدولتين لهما تشابكات مع القضية الفلسطينية منذ زمن طويل ولهما تأثير على بعض الأمور.

وأضاف أن الرأي العام العالمى بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية ويضغط على حكومات الدول.

