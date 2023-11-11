محمد العرابي: الرأي العام في العالم بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية| فيديو

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "القمة شهدت تجمعا كبيرا للقادة العرب والمسلمين".

وأضاف: "القمة كانت مهمة ومفيدة؛ لأننا نتحدث عن أكثر من مليار نسمة في العالم كله، وهذا سيكون مؤثرا"، لافتا إلى أن: "الرأي العام في العالم بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن: "القضية الفلسطينية تم بأصعب فترة سياسية منذ عام 1948 وحتى الآن؛ وذلك لأن الإجرام الإسرائيلي أصبح واضحا وممنهجا".