انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

تعتبر سيارات سيات تاراكو موديل 2024 من بين الخيارات المثيرة المتوفرة في السوق المحلية، حيث تأتي بفئتين تبدأ أسعارهما من 2.2 مليون جنيه، وكان وكيل سيات في مصر قد أعلن خلال منتصف الشهر الماضي، عن تخفيضات تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه لبعض فئات سيارات "تاراكو".

أسعار سيات تاراكو 2024 في السوق المصري

- فئة "Experience":

كانت أسعارها في مارس تبدأ من 2.4 مليون جنيه، أما الآن فقد انخفضت إلى 2.2 مليون جنيه.



- فئة "FR":

كانت أسعارها في مارس تبدأ من 2.6 مليون جنيه، أما الآن فقد انخفضت إلى 2.35 مليون جنيه.

مواصفات سيارة سيات تاراكو 2024

تعتمد سيارات سيات تاراكو 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر "تيربو"، الذي يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا مع عزم دوران قصوى يبلغ 250 نيوتن/ متر. كما تم تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

يتوقع أن يتراوح متوسط استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

الميزات والتجهيزات:

تأتي سيارات "تاراكو" بمجموعة واسعة من الميزات ووسائل السلامة، بما في ذلك:

- 6 وسائد هوائية.

- نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

- نظام الثبات الإلكتروني ESC.

- نظام مساعدة الفرامل BA.

- نظام مراقبة ضغط الإطارات.

- نظام مساعدة الركن مع حساسات خلفية.

- مثبت سرعة.

المزايا الإضافية:

تتضمن التجهيزات الخارجية:

- مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED.

- إضاءة نهارية LED.

- حساسات مصابيح أمامية وحساسات ضوء ومطر.

- زجاج عازل للحرارة.

- مرايات جانبية كهربائية.

- شبكة أمامية رياضية.

- جنوط بقياس 20 بوصة للفئات الأعلى، والمزيد.

التجهيزات الداخلية:

تتميز بجهاز ترفيهي يشمل:

- بلوتوث.

- تطبيقات ذكية.

- نظام صوتي BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية.

- شاشة وسائط 9.2 بوصة.

- شاحن هاتف محمول لاسلكي، وغيرها.

باختصار، تجمع سيارة سيات تاراكو 2024 بفئتيها المميزتين بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، مما يضمن تجربة قيادة استثنائية في كل رحلة على الطريق.