بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت منة فضالي، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود مع جاكيت نفس اللون، ونسقت معهم تي شيرت أبيض بسيط لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو منة فضالي

https://www.instagram.com/reel/C6lLhCzIdW7/?igsh=MThsNzY0dnNiOWhwdQ==