رئيس حقوق إنسان النواب: الـ6 سنوات المقبلة ستشهد انفراجة في هذا الشأن

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن إلتزامات ستلقى على عاتق رئيس الجمهورية القادم بسبب الإقبال الكبير وغير المسبوق الذي شهدناه من مشاركة جموع الشعب في الإنتخابات من شباب وفتيات وسيدات ورجال والذي سينعكس على دور مصر داخليا وخارجيا وإقليميا.

وأوضح رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc ، أنه على صعيد حقوق الإنسان فخلال الـ6 سنوات القادمة ستشهد انفراجة كبيرة خاصة أن هناك خطوات جادة اتخذت خلال الفترة الماضية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال البنود الخاصة بها.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أن هذا يتبعه محور حقوق الإنسان ومعطياته العامة التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني وكان هناك توصيات أولية وكذلك مخرجات الحوار الوطني.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية نسبة تاريخية يدل على رغبة الشعب في التغيير بالإيجاب. مشيرا أن أروقة مجلس النواب ستشهد حراك في ملف حقوق الإنسان وتشريعاته وسيكون هناك رؤى جديدة لتمكين الشباب والمرأة وتمكين قطاعات كبيرة كانت مهشمه.