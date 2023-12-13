رئيس "حقوق النواب": مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية تعبير عن إرادتهم القوية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية في مصر مناسبة مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد؛ حيث يتم من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة.

وأضاف " وفي الأيام الماضية، شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة وملحوظة من قبل جموع الشعب المصري على مدار 3 أيام، مما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.

و قال إن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد.

ومن ناحية اخري ، تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية بالإضافة الي الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وتابع " وعلي الصعيد الآخر، تأثير نسب المشاركة الكبيرة على مستقبل البلاد وتعزز الشرعية السياسية للرئيس الجديد وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.

و قال: المشاركة الملحوظة في مشاركة طوائف الشعب بكثافة تحديدا ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.