أخبار التعليم| توجيهات مهمة من حقوق حلوان بشأن امتحانات الترم الأول 2024.. شهب الجوزاء .. كرات النار تتساقط على مصر الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بدورة تدريبية باللغة الصينية

يتابع اليوم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان التسجيل والحجز لطلاب كليات الجامعة في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .



توجيهات مهمة من حقوق حلوان بشأن امتحانات الترم الأول 2024

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحه أن امتحانات الترم الأول لـ طلاب الفرقة الأولى سوف تبدأ يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري لنظامي الانتساب والانتظام.



١٧ ديسمبر ..دار علوم القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة ، عن إقامة معرض ملابس للطلاب بكلية دار العلوم وذلك يوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر يستمر لمدة ٣ ايام .

السبت.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس



ينطلق السبت القادم 16 ديسمبر 2023 مؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و د.احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.



صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن محاضرة جديدة حول الذكاء الاصطناعي.. أعرف ازاي تشارك المشاركة

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن محاضرة جديدة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر لكل من يريد أن يكون في طليعة هذا المجال الناشئ.



شهب الجوزاء .. كرات النار تتساقط على مصر الآن

شهب الجوزاء (التوأمان) ظاهرة فلكية تغزو سماء مصر، الآن، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إن اليوم هو ذروة تساقط شهب الجوزاء (التوأمان)، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مُشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.