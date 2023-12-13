عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توجيهات مهمة من حقوق حلوان بشأن امتحانات الترم الأول 2024

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحه أن امتحانات الترم الأول لـ طلاب الفرقة الأولى سوف تبدأ يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري لنظامي الانتساب والانتظام.

txt

خبير تعليم: تحويل الجامعات لمراكز ابتكارية يعزز مكانة مصر في مجال التطور والتقدم

txt

خبير تربوي: التكامل بين الكيانات التعليمية مفتاح التحول إلى مؤسسات ابتكارية

تعليمات لطلاب حقوق حلوان 

وأكدت كلية الحقوق بجامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 10 دقائق من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، مشيرًا إلى أنه لن يسمح أيضًا بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

شروط دخول الامتحان

وأضافت، أنه ممنوع  دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان، وممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أرواق ذات صلة بالامتحان.

وأوضحت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافٍ حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم، حيث إن الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، متابعة: يجب على الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

وجاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضح الدكتور قنديل في كلمته أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور حسام رفاعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد هاشم، الأمناء المساعدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

جامعة حلوان كلية الحقوق امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الترم الأول طلاب حقوق حلوان حقوق حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: ريادة الأعمال والابتكار مفتاح تحقيق رؤية مصر 2030

16 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

للماجستير والدكتوراة.. تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية

اليوم.. انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخه.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2835 جنيها

يضحي بوقف نومه.. الكرملين يكشف عن كيفية تحضير بوتين لرحلاته الداخلية والخارجية

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل مستمرة في الحرب علينا بدعم أمريكي

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

ممنوع تعبر عن رأيك.. سوري يكشف لماذا هجر ألمانيا وأحب العيش في مصر

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عدم تغير اسفنجة الصحون في هذا الوقت يسبب أمراض خطيرة

قد تنقذ الكوكب.. تفاصيل ظاهرة مفاجئة في أعلى جبال العالم

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

فيديو

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ