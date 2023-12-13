توجيهات مهمة من حقوق حلوان بشأن امتحانات الترم الأول 2024

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحه أن امتحانات الترم الأول لـ طلاب الفرقة الأولى سوف تبدأ يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري لنظامي الانتساب والانتظام.

تعليمات لطلاب حقوق حلوان

وأكدت كلية الحقوق بجامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 10 دقائق من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، مشيرًا إلى أنه لن يسمح أيضًا بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

شروط دخول الامتحان

وأضافت، أنه ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان، وممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أرواق ذات صلة بالامتحان.

وأوضحت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافٍ حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم، حيث إن الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، متابعة: يجب على الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

وجاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضح الدكتور قنديل في كلمته أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور حسام رفاعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد هاشم، الأمناء المساعدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.