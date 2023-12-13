عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: تحويل الجامعات لمراكز ابتكارية يعزز مكانة مصر في مجال التطور والتقدم

مستقبل التعليم العالي
مستقبل التعليم العالي في مصر

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن المؤسسات التعليمية الجامعية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في إعداد الكوادر العلمية المتميزة، وتطوير البحث العلمي، ونقل المعرفة إلى المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن تحول المؤسسات التعليمية إلى مراكز ابتكارية يمثل استثمارًا حيويًا في مستقبل الشباب والاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر في عالم الابتكار والتقدم.

txt

خبير تربوي: التكامل بين الكيانات التعليمية مفتاح التحول إلى مؤسسات ابتكارية

txt

خبير تعليم: ريادة الأعمال والابتكار مفتاح تحقيق رؤية مصر 2030

وأضاف الخبير التربوي، أن مصر تعتبر كغيرها من الدول، على مفترق طرق ويتعين عليها فيه تحديث أساليب التعليم العالي لتلبية تطلعات المجتمع ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ومن أبرز التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، هو تحويل المؤسسات التعليمية الجامعية إلى مراكز ابتكارية.

مستقبل التعليم العالي في مصر

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، “وفي سعيها نحو تحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة المصرية إستراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،. حيث تعتمد هذه الإستراتيجية على إنشاء تخصصات دولية جديدة وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة، ومن ثم، تم اعتماد نظام تسجيل دولي جديد، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي”.

وأشار الدكتور ماجد القمرى، إلى أن التحول نحو مراكز الابتكار لا يعني فقط تحسين البحث العلمي وتشجيع الكوادر العلمية، بل يتطلب أيضًا توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، واكتساب خبرات العمل العملية.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن تحويل المؤسسات التعليمية الجامعية إلى مؤسسات ابتكارية يتطلب توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، ودعم الأنشطة الطلابية، وتقديم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لانه يعتبر جزءًا أساسيًا من رحلة التحول، فمن خلال إقامة شراكات قوية مع الشركات والصناعات، يمكن للجامعات تحديد احتياجات سوق العمل وتطوير برامج دراسية تلبي تلك الاحتياجات.

أهمية تحويل الجامعات إلى مؤسسات ابتكارية

ونوه رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، بأن أهمية تحويل المؤسسات التعليمية الجامعية إلى مؤسسات ابتكارية تتمثل في الآتي:

إعداد كوادر علمية متميزة: 

حيث تساهم المؤسسات التعليمية الجامعية في إعداد الكوادر العلمية المتميزة الذين يتمتعون بمهارات التفكير الإبداعي والتحليلي، ومهارات حل المشكلات، ومهارات العمل الجماعي.

تطوير البحث العلمي: 

حيث تساهم المؤسسات التعليمية الجامعية في تطوير البحث العلمي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

نقل المعرفة إلى المجتمع: 

حيث تساهم المؤسسات التعليمية الجامعية في نقل المعرفة إلى المجتمع، مما يساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.

آليات تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية

وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحويل المؤسسات التعليمية الجامعية إلى مؤسسات ابتكارية يمكن من خلال الآتي:

توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي: 

وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي، وتوفير التمويل اللازم للبحث العلمي، وتوفير الدعم الفني والإداري للباحثين.

دعم الأنشطة الطلابية: 

وذلك من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنمي المهارات الإبداعية لديهم، وتشجعهم على البحث العلمي والابتكار.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص: 

وذلك من خلال عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مما يساهم في توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، ونقل المعرفة إلى القطاع الخاص.

 

المؤسسات التعليمية الجامعية المؤسسات التعليمية تحقيق التنمية المستدامة الكوادر العلمية إعداد الكوادر العلمية تحول المؤسسات التعليمية مراكز ابتكارية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

16 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

للماجستير والدكتوراة.. تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية

اليوم.. انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

علوم حلوان تعلن مواعيد امتحانات منتصف العام لجميع الفرق الدراسية

ترشيحاتنا

أمريكا وبريطانيا تعاقبان عددا من قيادات حماس والجهاد.. تفاصيل

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

بلومبرج: زيلينسكي توسل لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال

رغم الخسائر الفادحة.. لماذا لم تسيطر إسرائيل حتى الآن على شمال غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ