خبير تعليم: ريادة الأعمال والابتكار مفتاح تحقيق رؤية مصر 2030

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب التوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، موضحا أن هذا العنصر يشكل جزءًا حيويًا في تطوير البنية التعليمية في مصر، وهو جزء لا يتجزأ من الرحلة نحو المستقبل المشرق.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن في إطار تحقيق هذا الهدف، يعتبر تحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز لريادة الأعمال والابتكار خطوة ضرورية، من أجل تعزز دور التعليم العالي لأنها ليست مجرد مكانا لنقل المعرفة، بل بوابة لتنمية مهارات الإبداع وتحفيز روح ريادة الأعمال بين الطلاب.

وأشار إلى أن توجيه الطلاب نحو الابتكار وريادة الأعمال تبرز أهميته من خلال توفير برامج تعليمية متطورة، حيث أصبح من المهم أن يتعلم الطلاب كيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع وأعمال قائمة، وكيفية التعامل مع التحديات والفشل بروح إيجابية، كما أنه يتعين على المؤسسات التعليمية توفير بيئة داعمة وحافزة للطلاب للمشاركة في أنشطة ريادة الأعمال، مشددًا على أهمية وجود مساحات للابتكار وورش العمل، بالإضافة إلى التواصل مع القطاع الخاص وتوفير فرص للتدريب والتوجيه.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أنه من الضروري أيضًا أن تكون الهيئة التدريسية على دراية بأحدث اتجاهات الأعمال والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تزويد الأساتذة بالأدوات والموارد اللازمة لتطوير مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال.

ويرى الخبير التربوي، أن تعزيز روح الريادة والابتكار في التعليم العالي المصري ليس مجرد تحسين للمؤسسات التعليمية، بل يعد استثمارًا في مستقبل الطلاب والاقتصاد الوطني، موضحًا أن ريادة الأعمال والابتكار تعتبر جزءًا حيويًا من تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ريادة الأعمال والابتكار هما محركان أساسيان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساعدان على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الحياة.

وأضاف عبد العزيز، أن رؤية مصر 2030 تركز على أهمية تحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز ريادة الأعمال والابتكار، حيث تشجع على تطوير المهارات الإبداعية لدى الطلاب وتوجيههم نحو الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية تسعى إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال عدد من الإجراءات، منها:

- استحداث برامج جديدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات المصرية.

- توفير برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

- التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح الخبير التربوي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المجتمع في المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

أهمية ريادة الأعمال والابتكار

ونوه الدكتور محمد عبد العزيز، بأن أهمية ريادة الأعمال والابتكار تتمثل في الآتي:

خلق فرص عمل جديدة، حيث تساعد ريادة الأعمال على إنشاء مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب.

تعزيز الابتكار، حيث تساعد ريادة الأعمال على تطوير أفكار جديدة ومنتجات جديدة، مما يساهم في تعزيز الابتكار في المجتمع.

تحسين جودة الحياة، حيث تساعد ريادة الأعمال على توفير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات المجتمع، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.

دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ريادة الأعمال

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المؤسسات التعليمية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال الآتي:

تطوير المناهج الدراسية، وذلك من خلال تضمين موضوعات ريادة الأعمال والابتكار في المناهج الدراسية، مما يساعد على تنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب.

توفير برامج تدريبية، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لريادة الأعمال والابتكار.