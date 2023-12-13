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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للماجستير والدكتوراة.. تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية

تفاصيل الحصول على
تفاصيل الحصول على المنح الدراسية

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية  في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها ،  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030)   .

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شروط التقدم للمنح

وأوضحت الإدارة المركزية للبعثات أن شروط التقدم للمنحة تتمثل في التالي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .
ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- ألا يزيد السن على 30 عاما بالنسبة للماجستير ،  و ألا يزيد على 33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

- بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد  مده  التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الإعلان

- بالنسبة للدكتوراه : فى حالة اذا كان المتقدم قد قام بتسجيل  موضوع رسالة  الدكتوراه لاتزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الإعلان  .

وأشارت إلى أن بيانات المنحة :  

- يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :

- قيمة المنحة الشهرية : 3000 يوان لطلاب مرحلة الماجستير ، 3500 لطلاب مرحلة الدكتوراه.

- اعفاء من رسوم التسجيل.

- اعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات.

- اعفاء من تكاليف المواد الدراسية المحددة ونفقات الإقامة المقررة .

- مبلغ معين يدفع مرة واحدة لترتيب الإقامة.

- تأمين العلاج الطبي الشامل بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين علي منح الدكتوراة من الحكومة الصينية .

- خدمة الترانزيت للطلبة المصـريين الحاصلين علي منح الدكتوراة المجانية من العاصمة الصينية الي ومن مكان الدراسة عند التحاقهم بالجامعة وتخرجهم منها.

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017 .

 

وكان قد أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر وكان على النحو الآتي:

1) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتُوبر، وشملت الزيارة تفقد الوزير عددًا من المبانى والقاعات والمعامل بالفرع الدولي بالجامعة، و أعرب الوزير عن سعادته بما شاهده من معامل وتجهيزات حديثة، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات سوف تُسهم فى توفير بيئة تعليمية دولية للطلاب، وتساعدهم على الإلمام بمهارات سوق العمل الدولية.

2) عقد د. أيمن عاشور اجتماعًا مع مجلس جامعة القاهرة ، وقدم الوزيرالتهنئة لرئيس جامعة القاهرة واسرة الجامعة على التطور الكبير الذى شهدته الجامعة، ووجود بعض التخصصات ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا، فضلاً عما تحققه الجامعة من طفرة دولية بالتواجد بمراكز مُتقدمة ومرموقة في التصنيفات العالمية.

3) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، وأحد أبناء مصر المدرجين فى قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الوزارة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء مصر ذات المردود الاقتصادي الذي يُسهم في دفع قطار التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

4) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knowledge E الإماراتية؛ لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصري، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية.

5) حث د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، وقد نظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

الماجستير الدكتوراه جمهورية الصين الشعبية شروط التقدم علوم الحاسب الذكاء الاصطناعي Jobs Education

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