مصر حبيبتي.. استمرار توافد السيدات على اللجان الانتخابية بالوايلي في اليوم الثاني

توافدت أعداد من سيدات منطقتي الوايلي والعباسية، على مدرسة الشهيد امتياز كامل، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، في نهاية اليوم الثاني للاقتراع.

السيدات والفتيات الناخبات رفعن علم مصر مع اطلاق زغاريد أمام اللجان الإنتخابية على أنغام "مصر حبيبتي" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.