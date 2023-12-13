16 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

ينطلق السبت القادم 16 ديسمبر 2023 مؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و د.احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.

وأعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) عن مد فترة التقديم بالملصقات البحثية (Scientific Posters) بمؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub"، حيث يعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة (ISI4Egypt) ومدته 12 شهرا.

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

ويتم التسجيل من خلال الرابط

http://ihub.asu.edu.eg/



مميزات الإشتراك

- الانخراط في مناقشات مثمرة مع خبراء الصناعة والأكاديميين الريادين.

- الحصول على فرصة لحضور المدارس الشتوية/الصيفية في عام 2024 التي تستضيفها جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، والتي تركز على صقل مهارات الابتكار وريادة الأعمال في الجيل الرابع من الصناعة.

- الوصول إلى المحتوي التعليمي المقدم بشكل مشترك من قبل جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية في جامعة عين شمس.

- التأهل لمرحلة الاختيار النهائية لبرنامج الحضانة الذي تنظمه جامعة ولاية عين شمس وجامعة برلين التقنية للشركات الناشئة المشاركة في تطبيقات الجيل الرابع من الصناعة.

- سيحصل فائزان محظوظان على مقاعد ممولة بالكامل للمدرسة الصيفية لعام 2024 في برلين.

وعُقدت ندوة تعريفية لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس حول برامج الدراسات العليا في جامعة كوين ماري والمنح المقدمة من الجامعة البريطانية العريقة لطلابنا في إطار الشراكة بين الجامعتين.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الكلية وكلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية.

وحضر اللقاء الذي انعقد على تطبيق الزووم ما يربو على مئتي طالب من طلاب الفرق النهائية بالكلية، وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، وحاضر في الندوة كلير بيرك، مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كوين ماري، وكذلك سامانتا هيفمان، مسؤولة القبول ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

واستعرضت المحاضرتان شروط القبول للدراسة، وكيفية إعداد ملف التقدم للقبول بالجامعة وللإجراءات الميسرة وكذلك لتخفيضات المصروفات المقررة لطلاب جامعة عين شمس باعتبار الشراكة بين الجامعتين.

كما أوضحت مداخلة بيرك أن جامعة كوين ماري خصصت فريقا من العاملين فيها لمساعدة الطلاب المتقدمين من جامعة عين شمس على إعداد ملف التقدم، وذلك من خلال بريد الكتروني خاص، وكذلك جروب للواتساب خاص بالشراكة بين الجامعتين.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة كوين ماري من أفضل الجامعات البريطانية في التصنيف ويتقدم لها سنويا ما بين سبعة وثمانية آلاف طالب للدرسة ببرنامج الدراسات العليا للقانون، ولا تزيد نسبة القبول عن 15%.

واختتم الندوة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والذي أشار في كلمته إلى أهمية الشراكة بين الجامعتين، وإلى الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة عين شمس لتطوير هذه الشراكة ودعمها في كافة مجالات التبادل الطلابي، والعمل البحثي وكذلك التدريس المشترك، وهي كلها مجالات تدخل من ضمن اتفاق الشراكة.

وتأتي أعمال هذه الندوة في ظل توجه الكلية الحثيث لتطوير برامجها ورفع مستوى شراكاتها الدولية، وقد عمل على تنظيم الندوة وإدارتها الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.