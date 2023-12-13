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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع  كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الأداب و كلية الآثار و شركة ( G_Mind ) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج 5 - 1 "ً اليوم الأربعاء 13 ديسمبر  بحرم 1 - أمام كلية العلوم - وتبدأ فاعليات الحملة فى تمام  الساعة العاشرة صباحاً.

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ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار.. إشراف إداري السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية.

https://www.asu.edu.eg/ar/741/event

وكان قد ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الثانية لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي انعقدت في مبني IHUB بحضور السادة وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والسادة الأعضاء من الخارج.

جامعة عين شمس


واستعرض المجلس اقتراحات مجالس الكليات بأعداد الطلاب المقترح قبولها للعام الجامعي ٠٢٠٢٥/٢٠٢٤كذلك  إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بالإضافة إلى استعراض مدير إدارة الوافدين للأعداد المقبولة بكليات الجامعة وتقرير عن الـ UMS.


كما قام المجلس بالإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشان عمل حصر دقيق قدر الإمكان لأعداد المدمنين ومتعاطى المخدرات كذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات عن تنظيم مسابقة على مستوى كافة الجامعات لإنتاج فيديو لترسيخ القيم بالمجتمع المصرى تحت عنوان مسابقة "معاً " ، ونتائج المسابقة على مستوى كليات الجامعة، بالإضافة إلى تحديد مدى تأثير قرارات ترشيد الإنفاق العام على الأنشطة الطلابية بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للطلاب.

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