خبير تربوي: التكامل بين الكيانات التعليمية مفتاح التحول إلى مؤسسات ابتكارية

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الرؤية المستقبلية للتعليم العالي في مصر تتطلب تحولًا نوعيًا نحو الابتكار والاستدامة، ويتجلى هذا التحول في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعد هذه الإستراتيجية دافعًا لتحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز ابتكارية تجذب الكوادر العلمية المتميزة.

وأوضح الخبير التربوي، أن هذه الرؤية تجسدت في التفاعل المباشر بين المؤسسات التعليمية والواقع الصناعي والتكنولوجي في المناطق المحيطة بها، حيث يعزز هذا التفاعل توجيه البرامج التعليمية نحو احتياجات سوق العمل والابتكار، مما يخرج بخريجين مجهزين لمواكبة التحولات في العالم الصناعي والتكنولوجي.

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن هذا الجسر بين التعليم العالي والابتكار ليس مجرد خطوة تطويرية، بل يعد استثمارًا حيويًا في مستقبل الشباب والاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر على خارطة الابتكار والتقدم.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن الإستراتيجية تركز على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية، حيث يعد التكامل أحد أهم ركائز التحول إلى مؤسسات ابتكارية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية يُحقق عدة مزايا، منها:

- سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية.

- تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.

- جذب الكوادر العلمية المتميزة.

أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية

وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية تتمثل في الآتي:

سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية:

حيث يساعد التكامل بين المؤسسات التعليمية على التنسيق بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية، مما يضمن إعداد خريجين مؤهلين للعمل .

تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع:

حيث يساعد التكامل بين المؤسسات التعليمية على تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات والمجتمع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجتمع.

جذب الكوادر العلمية المتميزة:

حيث يساعد التكامل بين المؤسسات التعليمية على توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر العلمية المتميزة، مما يساهم في تطوير البحث العلمي في هذه المؤسسات.

آليات تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية

يمكن تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية من خلال الآتي:

التنسيق والعمل:

التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية.

التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الأخرى ذات الصلة:

وذلك من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في جهود تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية.