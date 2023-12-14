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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بدورة تدريبية باللغة الصينية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

يتابع اليوم  مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان التسجيل والحجز لطلاب كليات الجامعة في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور قنديل إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه الدورات التي تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات متنوعة.

بدوره أوضح الدكتور الكردي أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الراغبين في التسجيل بسرعة التوجه إليه، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد الدورة فور اكتمال العدد.
 

وقد نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معاً نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وذلك ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني لطلاب القسم التربوي لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف  الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ، الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتمت الندوة بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، وبين   الدكتورة أحلام عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي.


تناولت الندوة الحديث عن فلسفة ومرتكزات المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية، ومحو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية، ومناقشة رؤية ورسالة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، كما تم التعريف بإجراءات وخطوات وآليات الالتحاق بالمشروع
المحور الخامس مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وكذلك التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة ،، محتوى منهج الحساب).


كما تم استقصاء أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وعرض  نماذج من أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار.

Jobs Education الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان مركز اللغات للأغراض المتخصصة مواكبة سوق العمل

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