عبدالمنعم سعيد: التقيت بالرئيس السيسي في الندوة التثقيفية قبل الثورة بأسبوع

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن أول مرة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في 28 أبريل عام 2013 في اجتماع دهشور.



وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الموقف كان مهيبًا أثناء تفتيش الحرب، والذي تدرب على السياسة يعرف أن هذا الاجتماع كان سياسيًا ولم يشهد حضور جماعة الإخوان".



وتابع: "الحضور تحدث أن البلد في لحظة حرجة وأن هذا ليس طريق مصر، والرئيس السيسي قال تعبيرًا إن الجيش مثل النار لا أحد يمكن أن يقترب منه أو يلعب به أو معه".

قبل الثورة في أسبوع



واستكمل: "كل النجوم الموجودين تحدثوا مع الرئيس السيسي، وكنت أراقب الموقف وبعدها في قابلته في الندوة الثقيفية في 23 يونيو أي قبل الثورة في أسبوع".