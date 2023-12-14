فيتوريا يدرس إعادة طارق حامد لمنتخب مصر رغم اعتزاله دوليا

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان هناك رغبة لدى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يدرس إعادة طارق حامد لصفوف الفراعنة، رغم اعتزاله دوليا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك امكانية لضم طارق حامد لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد اصابة النني وامكانية غيابه عن امم افريقيا".

وأضاف: "هناك حالة (جفاء وخصام) بين شيكابالا وأحمد فتوح في الزمالك منذ واقعة مغادرة الأخير لمعسكر لقاء الزمالك ضد زد، والخصام ليس له معنى بين اللاعبين الكبار والعلاقات الانسانية تختلف عن الملعب تماما".

وأكمل: "سعيد بمفاجأة ضم محمود الونش لقائمة الزمالك ضد المصري في لقاء الفريقين اليوم الخميس، وهو من اللاعبين المميزين، ونتمنى ظهوره بمستوى طيب مع الزمالك بشرط عدم الاستعجال في الدفع به".

وأشار إلى أن عبدالله جمعة لم يصبح لديه أي حجة لتقديم مستوى جيد مع الزمالك، كما أنه يجب حسم ملف تجديد عقد يوسف أوباما والإسراع في حسم الملف بدلا من الانتظار حتى قرب نهاية العقد ومن ثم تلقيه عروضا آخرى قد تجعله يرحل عن النادي.