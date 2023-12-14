نجم الأهلي السابق: استبعاد صلاح محسن من كأس العالم طبيعي

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن استبعاد صلاح محسن، لاعب الأحمر من قائمة كأس العالم للأندية طبيعي.



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استبعاد صلاح محسن من قائمة كأس العالم للأندية طبيعي، لقد حصل على كل الفرص".



وأضاف: "سبق لصلاح محسن الخروج على سبيل الإعارة مرتين، ثم عاد مُجددًا إلى الأهلي، وهذا لا يحدث مع جميع اللاعبين الآخرين".



وتابع: "محمد شريف كان هو هداف الدوري، لذا كان يجب على الأهلي إيجاد منصب المدير الرياضي، الذي ينجح في إيجاد البديل لأي لاعب".



وأكمل: "اختلف مع مارسيل كولر، المدير الفني في استبعاد أحمد عبد القادر، لكن سلوكيات اللاعب يجب تصحيحها أيضًا".



وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد مهاجم مصري يصلح للأهلي حاليًا.. على النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي، وإن لم يحدث ذلك، فلا يتم التعاقد مع مهاجم جديد".