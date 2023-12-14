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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة اليمن.. الجامعة العربية تعقد الاجتماع 14 للجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، اليوم الخميس، حضوريا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

 وتترأس أعمال الاجتماع الجمهورية اليمنية وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.


وسيشارك في الاجتماع نقاط اتصال الدول العربية المعنيين بالتنمية المستدامة بالإضافة الى المنظمات العربية المتخصصة وايضا ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا، فضلا عن مشاركة لبعض الشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة والقطاع الخاص.


وستناقش بنود جدول أعمال اللجنة عدد من الموضوعات والملفات الهامة مثل القضاء على الجوع في المنطقة العربية، المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، الفريق العربي المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد التعافي، المبادرة الإقليمية للأمن المناخي، المبادرة العربية للاستدامة، الفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة والاسبوع العربى للتنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة 2030 أهداف التنمية المستدامة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الجمهورية اليمنية

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