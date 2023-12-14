عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد وأمين البحوث الإسلامية يجريان جولة بمعاهد الأقصر

البحوث الاسلامية
البحوث الاسلامية

قام الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بزيارة معهد القرنة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المؤسسة الأزهرية. 


وخلال اللقاء بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للمعهد قال رئيس القطاع إن الأزهر الشريف يعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات، من أجل بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه جميع عناصر العملية التعليمية. 


كما طالب رئيس القطاع جميع القائمين على العملية التعليمية أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية والاستفادة من المناهج العلمية المختلفة والمدارس الفكرية المتعددة من خلال الرؤية الوسطية للأزهر الشريف، وضرورة امتلاك الأدوات والوسائل التي تؤدي إلى فهم الواقع، ومتابعة المتغيرات المختلفة على المستوى المجتمعي للإفادة منها في الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري.

فيما قال الأمين العام إن الوطن بحاجة إلى تفعيل جميع الطاقات العلمية في المواجهة الفكرية مع التيارات المنحرفة، والعمل على تصحيح الفكر بالفكر، وتصحيح الوعي الإنساني من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة التي يعمل البعض على الترويج لها.
كما أكد الأمين العام أن هذه المواجهة تحتاج إلى الاستفادة من  كل الإمكانات العلمية والدعوية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في الرد على شبهات المتعصبين ودعاة التطرف وبيان المعالم الحقيقية للإسلام، وهو ما يتحقق بالتعاون المشترك بين المدرسين والوعاظ فعملية الوعي تحتاج إلى أساليب متنوعة تحقق الهدف العام منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

مفاجأة من غرفة "الفار".. السيد منير يلغي احتساب الفيديو ركلتي جزاء لسيراميكا كليوباترا

نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

حماس تدعو لتشكيل قيادة وطنية لإدارة فلسطين

حماس: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ