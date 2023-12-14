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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. أحمد حسن يعلن عن مفاجأة بشأن نجم الاتحاد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة  بشأن نجم الاتحاد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : عبد الرزاق حمدالله يشارك في تدريبات الاتحاد منذ قليل بشكل طبيعي إستعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر: «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق».

وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».

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