جمال سلامة: نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات تشكل عبئا على الرئيس

أكد الدكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس، أن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تشكل عبئا على الرئيس، مشيرا إلى أن المصريون ينتظرون الكثير من الرئيس القادم.

وقال جمال سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين مخطط قديم ومستمر، مؤكدا أن غزة ستظل شوكة في حلق الكيان الصهيوني.

المقاومة ستستمر

وتابع عميد كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس، أنه يجب أن يكون هناك حلول عاجلة وعادلة وناجزة للأزمات الداخلية، مؤكدا أن المقاومة ستستمر ضد الكيان الصهيوني بحماس أو بدونها.