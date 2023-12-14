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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهاد حرب: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

فلسطين
فلسطين

أكد جهاد حرب الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، أن  الضفة الغربية تعيش حالة حرب مع إسرائيل منذ عام ونصف، مشيرا إلى أن إسرائيل تنتهك المقدسات ودور العبادة.

 

وقال جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة، مؤكدا أن نتنياهو يحاول  تدمير اتفاق أوسلو منذ سنوات طويلة.

 

وتابع الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، أن  نتنياهو يعيد إحياء مشروع إسرائيل الكبرى، مؤكدا أنه لا نستبعد دخول إسرائيل في مواجهة مع السلطة الفلسطينية.

 

إنشاء المستوطنات

وأشار جهاد حرب إلى أن إسرائيل تواصل إنشاء المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة.

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