مصطفى بكري: الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا هاما بعد إستقالة الحكومة، مؤكدا أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا بد ممن فتح المجال السياسي في مصر بعد انتخابات الرئاسة، مع العمل على تطوير الإعلام المصري واختيار قياداته بعناية.

مصلحة المواطن

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد أن يمارس البرلمان دوره الرقابي، لمنع أي تلاعب قد يضر بمصلحة المواطن.