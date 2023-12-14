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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة السويس تطلق ندوة عن الشمول المالى ودعم رواد الأعمال

جامعة السويس
جامعة السويس

 نظمت كلية التجارة جامعة السويس ندوة بعنوان "فعاليات الشمول المالي ودعم رواد الأعمال بالخدمات غير المالية"، برعاية  أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وإشراف رانية شمعة عميد كلية التجارة ، و بحضور السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. 
 

وافتتحت عميد الكلية الندوة بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لمختلف الأنشطة الأكاديمية والتثقيفية لمنسوبي الجامعة، ثم رحبت بالسادة الحضور مؤكدةً على أن حرص الكلية على تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار نشر ثقافة ربط الدراسة الاكاديمية بالواقع في سوق العمل من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات لنقل خبرات العمل للطلاب .


جاء ذلك بحضور محمد النجار رئيس قطاع الاستراتيجية و تطوير الأعمال، ببنك القاهرة،  همس مختار هاشم مدير إدارة الشمول المالي بنك القاهرة، محمد سعيد فكري مدير فرع بنك القاهرة بالسويس بدأت فعاليات الندوة.
حيث تحدث "النجار" عن مبادرة البنك المركزي وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة ، و مبادرة ابدأ مشروعك، بينما أشارت مدير ادارة الشمول المالي بنك القاهرة الى الشمول المالي ما يتعلق بادراج كل الافراد والشركات إلى حسابات تابعة للبنوك ولها كيان رسمي؛ حتى يمكن تحديد مكونات  الاقتصاديه للدوله وبما يساعد في التحول الرقمي.
واختتمت الندوة بكلمة "فكري" عن الخدمات المصرفية المقدمة من البنك.

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس والطلاب الافراد والشركات الخدمات المصرفية الخدمات غير المالية

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