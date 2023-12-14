عضو بالشيوخ: الظروف الحالية تقودنا إلى وجود حياة سياسية كاملة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد خروج جماعة الإخوان من مصر في 2013، لم يكن هناك حياة سياسية في مصر، وحينما يكون هناك تعطيل للحياة السياسية ومن ثم يأتي الحوار الوطني هذا تطور هام للغاية، ويجب الوقوف عنده.

عماد الدين حسين يتحدث عن الحياة السياسية

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه لا يوجد وعي أو نضج سياسي كامل في مصر حتى الآن، ومازال يسير الأمر بشكل تدريجي في الوقت الحالي.

وتابع أنه يوجد ظروف تقود إلى وجود حياة سياسية كاملة، وتنافس حزبي حقيقي، من خلال بيئة سياسية حقيقية تجعل المواطنين يختارون اختيارات سياسية حقيقية، "في فترة من الفترات الناس كانت بتروح للناس اللي بتتاجر بالدين أو اللي معاهم فلوس".