بركات يكشف سر هزيمة الزمالك أمام المصري.. ويؤكد: هذا هو نجم المباراة

كشف الإعلامي محمد بركات، السر وراء هزيمة نادي الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي، الذي نجح في التغلب بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.



وقال محمد بركات خلال تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يبدو أن المشاركة في البطولات الإفريقية أثرت على نتائج الفرق في الدوري العام مثل الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر".



وأضاف: "الزمالك لديه نزيف نقاط في الدوري العام، ولم يكن في تركيز المباريات السابقة خلال مباراة المصري".



وتابع: "معتمد جمال قدم مباريات قوية في مختلف المسابقات، والفريق كانت لديه روح جديدة، وكان يستطيع الفوز بالمباريات حتى إن لم يكن الأداء جيد".



وأكمل: "إصرار الزمالك في المباراة لم يظهر.. البداية كانت مبشرة، وفريق المصري لم يتمكن بالخروج بالكرة من ملعبه، والزمالك لم يستغل ظروف المباراة، وبدايته الجيدة".



وواصل: "لاعبو الزمالك لم يكونوا في أفضل حالاتها، والتغييرات لم تضيف شيء، والإصرار والروح على الفوز لم يظهرا، وكان على الفريق أن يقدم الأفضل".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لاعبو المصري خاضوا المباراة بوعي تكتيكي كبير، ومحمد عبد الكريم، المدرب المساعد للفريق البورسعيدي، نجح في إدارة المباراة بشكل كبير، واعتبره نجم المباراة".