بيراميدز يوقع عقوبة مالية على اللاعبين بعد التعادل مع بلدية المحلة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرارت نادي بيراميدز بتوقيع عقوبة مالية علي لاعبي الفريق.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز".





نجح فريق بلدية المحلة في فرض التعادل الإيجابي على نادي بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتالفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائعوسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عنطريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدماأضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.



وفي بداية الشوط الثاني، وقع خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعةلتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريقماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشربرصيد 10 نقاط من 8 مباريات.